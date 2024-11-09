Mourinho'dan Fenerbahçeli futbolculara sert sözler! Soyunma odasında ateş püskürdü

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadeleyi cezası nedeniyle tribünden takip eden Mourinho'nun, maç sonrası soyunma odasında oyuncularını sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe'de alınan şok skorun ardından flaş bir detay ortaya çıktı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, karşılaşma sonrası oyuncularına sert ifadeler kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de özellikle AZ Alkmaar maçının ikinci yarısındaki kötü oyun sosyal medyada da çok eleştirilmişti.
Takvim'in haberine göre cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun, maç sonrası soyunma odasına gelip futbolcularına sert sözler sarf ettiği öğrenildi.
Deneyimli teknik adam oyuncularına şöyle konuştu:
Son dönemlerdeki en kötü oyunumuzdu. İkinci yarı 1-1'den sonra adeta varlık gösteremedik. Rakibin sizin üzerinize gelmesine izin verdiniz.
Orta sahada etkili olamadık. Dönen topları alamadınız. Hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Takımda öne çıkan kimse yoktu. Hepiniz rezil bir futbol sergilediniz.