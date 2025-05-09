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Jose Mourinho'dan gol sonrası hakeme imalı hareket | VİDEO

Jose Mourinho'dan gol sonrası hakeme imalı hareket | VİDEO

21:399/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig 35. haftasında oynanan Başakşehir maçında Fenerbahçe 60. dakikada Milan Skriniar'ın ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti. Golün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4. hakemin yanına yaklaşarak gündem olan harekete imza attı.

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler ilk yarıyı Mert Müldür'ün ayağından bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın çektiği şutta top Opoku'nun eline çarptı ve hakem VAR tavsiyesi üzerine monitöre gitti.

Hakem Burak Pakkan monitöre gittikten sonra pozisyonu izledi ve kararını değiştirmedi. Sarı-lacivertliler bu karar tepki gösterdi.

Tartışmalı pozisyon sonrası Fenerbahçe 60. dakikada Milan Skriniar ile 2-0 öne geçti.

Golün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4. hakemin yanına yaklaşarak imalı bir harekete imza attı. 

Jose Mourinho'nun Skriniar'ın golü sonrası VAR işareti yaptığı anlar:

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