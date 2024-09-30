Mourinho'dan şaşkına uğratan Serhat Akın açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından vurulmasıyla ilgili soruya verdiği cevapla şoke etti.
Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da program çıkışı silahlı saldırıya uğramıştı.
Ayağından yaralanan Serhat Akın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin tüm şüpheliler yakalanmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Antalyaspor maçı sonrası Serhat Akın'la ilgili bir soru yöneltildi.
Portekizli teknik adamın cevabı ise şaşkına uğrattı.
Jose Mourinho, "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi atıcı değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" diye konuştu.
İşte Mourinho'nun o açıklaması