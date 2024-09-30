Mourinho'dan şaşkına uğratan Serhat Akın açıklaması

Jose Mourinho, "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi atıcı değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" diye konuştu.