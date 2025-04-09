Mourinho’nun galibiyet konuşması gündem oldu: ‘Palyaço olmamızı istiyorlar’

"Manchester United'da forma giydiğin dönemdeki en iyi ve en kötü anıların hangileri?" sorusunun en iyi kısmını Matic şöyle yanıtladı, "Manchester City'e karşı (2020) 1-0 kazanılan maçta tek golü ben attım ve Pep o karşılaşmadan sonra benden çok bahsetti, bunu duymak güzeldi.



