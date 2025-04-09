Mourinho’nun galibiyet konuşması gündem oldu: ‘Palyaço olmamızı istiyorlar’

Lyon’un yıldızı Nemanja Matic, Manchester United günlerinden unutulmaz bir anıyı paylaştı. Matic, Mourinho’nun Manchester derbisinde devre arasında takımı ateşleyen konuşmasını kariyerindeki en güzel anlardan biri olarak aktardı. İşte detaylar.
Futbol kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da sürdüren ve Avrupa Ligi çeyrek finalinde daha önce formasını giydiği Manchester United'a rakip olacak Nemanja Matic açıklamalarda bulundu.
Athletic'e verdiği röportajda Matic, Manchester United dönemini anlatırken daha önce birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili konuştu.
"Manchester United'da forma giydiğin dönemdeki en iyi ve en kötü anıların hangileri?" sorusunun en iyi kısmını Matic şöyle yanıtladı, "Manchester City'e karşı (2020) 1-0 kazanılan maçta tek golü ben attım ve Pep o karşılaşmadan sonra benden çok bahsetti, bunu duymak güzeldi.
Chelsea ve Manchester United'da onun takımına karşı birçok maç oynadım.
Crystal Palace'a karşı son dakikada bir galibiyet golü attım (Mart 2018) ancak Manchester City'ye karşı devre arasına 2-0 geride girdiğimiz bir maç daha vardı (Nisan 2018).
O gün şampiyonluğu kutlamayı planladılar (Manchester City). Devre arasında Jose (Mourinho) bize şöyle dedi, 'Dinleyin çocuklar, partiyi yapmaya hazırlar ve bizim palyaço olmamızı istiyorlar.
Palyaço olmak istemiyoruz'. Üç gol attık ve 3-2 kazandık."