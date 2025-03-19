SV Elversberg’de kiralık oynayan Türk asıllı Muhammed Damar, attığı goller ve asistlerle dev kulüplerin radarına girdi. Almanya ve yurt dışından birçok kulüp 20 yaşındaki orta sahayı yakın takibe aldı. Hoffenheim’la sözleşmesi devam etse de, genç yeteneğin geleceği futbol dünyasını şimdiden heyecanlandırıyor. Peki, Muhammed Damar kimdir, nereli? İşte detaylar.
Almanya 2. Bundesliga takımlarından SV Elversberg'te kiralık olarak oynayan Muhammed Damar, Almanya'nın ve dünyanın önemli takımlarının dikkatini çekti.
Sky’ın haberine göre, Bundesliga ve yurt dışından birçok kulüp Muhammed Damar’ın durumunu yakından takip ediyor.
Genç oyuncu, geçtiğimiz haftalarda 1. FC Kaiserslautern ile oynanan maçın ardından Sky’a verdiği röportajda bazı kulüplerle görüşmeler yaptığını açıklamıştı.
Almanya doğumlu futbolcunun Hoffenheim ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, kulübüyle geleceği henüz netleşmedi.
Berlin doğumlu olan Damar, güncel olarak Almanya U20 Milli Takımı’nda forma giyiyor.
Orta sahada forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 resmi maçta 7 gol ve 5 asist yaptı.
Muhammed Damar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Muhammed Damar, Türk asıllı Alman futbolcudur. 9 Nisan 2004 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de doğmuştur, Ailesi Türk kökenli olan Damar, Almanya’da yetişmiş ve futbol kariyerine burada başlamıştır.
Halen Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden SV Elversberg’de kiralık olarak forma giymektedir ve asıl kulübü Hoffenheim ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Orta sahada oynayan Damar, Almanya U20 Milli Takımı’nda da görev almaktadır.