Muhammed Damar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Halen Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden SV Elversberg’de kiralık olarak forma giymektedir ve asıl kulübü Hoffenheim ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Orta sahada oynayan Damar, Almanya U20 Milli Takımı’nda da görev almaktadır.



