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Muslera’nın yeni durağı belli oldu: Resmi açıklama geldi!

Muslera’nın yeni durağı belli oldu: Resmi açıklama geldi!

11:5430/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 yıllık serüvenin ardından sarı-kırmızılılara veda ediyor. Uruguaylı file bekçisinin yeni adresi için resmi açıklama geldi. Peki, Muslera hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

Uruguay ekibi Penarol'ün yöneticisi Edgardo Novic, Muslera ile ilgili açıklamalarda bulundu.


El Espectador Deportes'te konuşan Novic, Penarol Teknik Direktörü Diego Aguirre'nin Muslera'yı istediğini ifade etti.

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Muslera hakkında Diego Aguirre ile bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi." şeklinde konuştu.

Novic, Muslera'yı Penarol kadrosuna katmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.


Diego Aguirre ise Velez maçının ardından yaptığı açıklamada, Muslera iddialarına cevap vermedi ve olasılıklar üzerine konuşmayı doğru bulmadığını dile getirdi.


Muslera, Galatasaray'a veda ettiği basın toplantısında ülkesine yakın bir konumda forma giymek istediğini söylemişti.


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