Napoli'nin yeni forveti belli oldu: Osimhen'in yerine geldi

İtalya Serie A ekiplerinden son şampiyon Napoli, Victor Osimhen'in yerine sürpriz ismi getiriyor. Mavi-beyazlılar, İtalyan golcü ve kulübüyle el sıkıştı. İşte Napoli'nin yeni forveti...
Serie A ekiplerinden Napoli, başkan Aurelio De Laurentiis yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, forvet bölgesi için ilk takviyesini yaptı.
Victor Osimhen'i kadroda düşünmeyen Napoli, Udinese forması giyen Lorenzo Lucca'yı transfer etti.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Napoli, Lucca için 9 milyon euro kiralama bedeli + 26 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyecek.
24 yaşındaki forvet oyuncusuyla beş yıllık sözleşme imzalanacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Lucca geride bıraktığımız sezon toplamda 36 karşılaşmada forma giyerken 14 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.