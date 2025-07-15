Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Napoli'nin yeni forveti belli oldu: Osimhen'in yerine geldi

Napoli'nin yeni forveti belli oldu: Osimhen'in yerine geldi

21:4815/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İtalya Serie A ekiplerinden son şampiyon Napoli, Victor Osimhen'in yerine sürpriz ismi getiriyor. Mavi-beyazlılar, İtalyan golcü ve kulübüyle el sıkıştı. İşte Napoli'nin yeni forveti...

Serie A ekiplerinden Napoli, başkan Aurelio De Laurentiis yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, forvet bölgesi için ilk takviyesini yaptı.

Victor Osimhen'i kadroda düşünmeyen Napoli, Udinese forması giyen Lorenzo Lucca'yı transfer etti.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Napoli, Lucca için 9 milyon euro kiralama bedeli + 26 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyecek.


24 yaşındaki forvet oyuncusuyla beş yıllık sözleşme imzalanacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Lucca geride bıraktığımız sezon toplamda 36 karşılaşmada forma giyerken 14 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.


#Napoli
#Transfer
#Lorenzo Lucca
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu, fen, imam hatip ve meslek liseleri kontenjanları 2025: LGS puanı ile alım yapılacak öğrenci sayısı belli oldu