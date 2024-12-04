NBA Kupası’nda hangi takımlar çeyrek finale yükseldi, Houston Rockets var mı?

NBA Kupası’nda grup maçları dün akşam tamamlandı. Batı Konferansı'nda gruplarını ilk sırada bitiren Oklahoma City Thunder, Alperen Şengün’lü Houston Rockets ve Golden State Warriors adını çeyrek finale yazdırdı. Doğu Konferansı'nda ise gruplarını zirvede tamamlayan Milwaukee Bucks, New York Knicks ve Atlanta Hawks son 8 takım arasında yer aldı. Peki, NBA Kupası’nda çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda grup maçları tamamlandı.
Organizasyonda oynanan 11 maçın ardından Batı ile Doğru konferanslarının A, B ve C gruplarında çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
NBA KUPASI’NDA HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ, HOUSTON ROCKETS VAR MI?
Batı Konferansı'nda gruplarını ilk sırada bitiren Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve Golden State Warriors adını çeyrek finale yazdırdı.
Doğu Konferansı'nda ise gruplarını zirvede tamamlayan Milwaukee Bucks, New York Knicks ve Atlanta Hawks son 8 takım arasında yer aldı.
Wild card (Özel davetiye) ile de Batı Konferansı'ndan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'ndan ise Orlando Magic çeyrek finale biletinin sahibi oldu.
NBA KUPASI’NDA ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
NBA Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Orlando Magic-Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder müsabakaları yapılacak.
11 Aralık'ta ise Atlanta Hawks-New York Knicks ve Golden State Warriors-Houston Rockets karşılaşmaları oynanacak.
ALPEREN ŞENGÜN 24 SAYI ATTI, GALİBİYETE YETMEDİ
NBA Kupası'nda Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı kaydettiği maçta Sacramento Kings'e 120-111 mağlup oldu.
Golden 1 Center'da oynanan müsabakada 30 dakika 30 saniye süre alan Alperen Şengün, 24 sayı üretti. Kaydettiği 24 sayının yanı sıra 8 ribaunt ve 6 asiste imza atan milli basketbolcunun bu performansı, mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.
Alperen ile Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, bitime 1 dakika 52 saniye kala aldıkları teknik faul sonucunda oyundan atıldı.
Sacramento Kings'te ise Litvanyalı oyuncu Domantas Sabonis ise 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olarak galibiyet önemli rol üstlendi.
HOUSTON ROCKETS - SACRAMENTO KİNGS ÖZET
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