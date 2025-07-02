Ne Galatasaray ne de Al Hilal: Victor Osimhen'in yeni takımı açıklandı

Transfer döneminde teklifleri değerlendiren Victor Osimhen kararını verdi. 26 yaşındaki yıldız ismin Al Hilal'in sözleşme teklifini kabul etmediği, Avrupa devine imza atmaya çok yakın olduğu yazıldı.
Galatasaray'da geçirdiği kiralık sezonda büyük bir iz bırakan Victor Osimhen'in geleceği belli oluyor.
Galatasaray, Suudi Arabistan ve Avrupa'nın önde kulüplerinden gelen teklifleri değerlendiren Nijeryalı yıldızın artık kararını verdiği yazıldı.
26 yaşındaki forvet oyuncusunun kariyerine Avrupa'da devam edeceği yazılırken, transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.
Geçtiğimiz transfer döneminin son gününde ilk olarak Galatasaray'a transferini duyuran İtalyan gazeteci Di Marzio, Osimhen'in anlaşmaya çok yakın olduğu takımı resmen açıkladı.
OSİMHEN'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Forvet bölgesi için Jonathan David ile beş yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Juventus, Victor Osimhen transferinde de mutlu sona ulaşmaya yakın.
Dusan Vlahovic ile Kolo Muani yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyan devi, Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca haberde Igor Tudor'un gelecek sezon forvet hattında Osimhen - David ikilisini düşündüğü belirtildi.
Osimhen, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla toplamda 41 karşılaşmaya çıkarken 37 gol atıp 8 asistlik performans sağladı. Nijeryalı, sarı-kırmızılılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşadı.