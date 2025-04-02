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Ne yaptın Stephen Curry! Tarihe geçen gecede 12 üçlük, 52 sayı

Ne yaptın Stephen Curry! Tarihe geçen gecede 12 üçlük, 52 sayı

12:032/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry, Memphis Grizzlies karşısında 52 sayı ve 12 üçlükle kariyerinin en unutulmaz gecelerinden birini yaşadı. 37 yaşındaki efsane, 12/20 üçlük isabetiyle sahadan 134-125 galip ayrılan takımını sırtladı.

NBA'de bu sabaha karşı 7 maç oynandı. Golden State Warriors, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 134-125 mağlup ederek Batı'da 5. sıraya yükseldi.


Golden State Warriors'un süperstarı Stephen Curry, 52 sayı (12 üçlük) - 10 ribaund - 8 asist ve 5 top çalma ile maça damgasını vurdu.


37 yaşındaki yıldız oyuncu, NBA tarihinde bir maçta 50+ sayı, 10+ üçlük ve 5+ top çalma istatistiklerini yakalayan ilk oyuncu.


Warriors'ta Jimmy Butler III, 27 sayı ile Curry'ye eşlik eden bir diğer isim oldu.


Altı oyuncunun çift haneli sayıya ulaştığı Memphis Grizzlies cephesinde ise; Ja Morant 36, Jaren Jackson Jr. da 22 sayı ile öne çıkan isimler oldu.


#Stephen Curry
#NBA
#Golden State Warriors

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