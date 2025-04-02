Ne yaptın Stephen Curry! Tarihe geçen gecede 12 üçlük, 52 sayı

Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry, Memphis Grizzlies karşısında 52 sayı ve 12 üçlükle kariyerinin en unutulmaz gecelerinden birini yaşadı. 37 yaşındaki efsane, 12/20 üçlük isabetiyle sahadan 134-125 galip ayrılan takımını sırtladı.
NBA'de bu sabaha karşı 7 maç oynandı. Golden State Warriors, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 134-125 mağlup ederek Batı'da 5. sıraya yükseldi.
Golden State Warriors'un süperstarı Stephen Curry, 52 sayı (12 üçlük) - 10 ribaund - 8 asist ve 5 top çalma ile maça damgasını vurdu.
37 yaşındaki yıldız oyuncu, NBA tarihinde bir maçta 50+ sayı, 10+ üçlük ve 5+ top çalma istatistiklerini yakalayan ilk oyuncu.
Warriors'ta Jimmy Butler III, 27 sayı ile Curry'ye eşlik eden bir diğer isim oldu.
Altı oyuncunun çift haneli sayıya ulaştığı Memphis Grizzlies cephesinde ise; Ja Morant 36, Jaren Jackson Jr. da 22 sayı ile öne çıkan isimler oldu.