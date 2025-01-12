Nihat Kahveci başkana seslendi: Ömürlük sözleşme imzalayın

"Mert'e teşekkür ediyoruz. 3 maç oynadın 2025 yılında, 150 tane kurtarışı var, helal olsun Mert Günok sana. Beşiktaş'ın orta sahasında kaplumbağalar var ya, denize daha çabuk gidiyorlar plajda koşarken. Bir tane Atiba tarzı bir oyuncu alırsın buraya... Hamle gecikmeleri var. Şu anda 2025'in kalecisi benim diyor."