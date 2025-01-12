Nihat Kahveci başkana seslendi: Ömürlük sözleşme imzalayın

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Mücadeleyi değerlendiren Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya dikkat çeken bir çağrıda bulundu. İşte Kahveci'nin Beşiktaş-Bodrum FK maçıyla ilgili yorumları:
"Beşiktaş bugün sadece 2 gol attı, o kadar. Bodrum FK, oyun olarak net bir şekilde kazandı. Bodrum'un kapasitesi belli, kapasitesi belli ama 42 defa Beşiktaş ceza sahasına gelmiş. Daha önce hiç yapamamıştır."
"Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov dışında rakibi ısıran yok."
"Gedson bu Beşiktaş'ta gözü kapalı oynar. Çıktığında gol attık denmesin."
"Bodrum evinde bu kadar rahat oynamazdı. Beşiktaş çok kötü futbol oynadı. Rafa Silva, Muçi, Masuaku, Ndour, Al-Musrati, Mario sahada yoktu."
"Felix Uduokhai ile Bakhtiyor Zaynutdinov ne yapsın. Özellikle Bakhtiyor iyi niyetli topa hamleleri iyiydi. Mücadelesi iyiydi."
"Mert'e teşekkür ediyoruz. 3 maç oynadın 2025 yılında, 150 tane kurtarışı var, helal olsun Mert Günok sana. Beşiktaş'ın orta sahasında kaplumbağalar var ya, denize daha çabuk gidiyorlar plajda koşarken. Bir tane Atiba tarzı bir oyuncu alırsın buraya... Hamle gecikmeleri var. Şu anda 2025'in kalecisi benim diyor."
"Mert Günok'un da sözleşmesi bitiyor. Buradan Serdal Adalı başkana da sesleniyorum. 1-2 sene değil Mert Günok ile ömürlük imzalayın. Çünkü kolay değildir iyi bir Türk kalecisi bulmak. Ligin en formda kalecisi sende."
"Taylan Antalyalı'nın ayağına basma pozisyonunda oyun oynanırken VAR durdurup hakem Mehmet Türkmen'i çağırdı. İzlerken 'Basmış, verecek' dedim. Öncesinde ofsayt da yokmuş. Kural net penaltı. Ayağa basmayı net bir şekilde gördük. Bana göre penaltı. İkinci aksiyon olsa Taylan, Mert'ten dönen topu tamamlamak istese kalkamayacaktı."