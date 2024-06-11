Nihat Kahveci'den iki milli futbolcuya sert eleştiri: Amatör takımda forma giyemezler

"Samet, Fenerbahçe'de hocanı yaktın. Panathinaikos'ta Fatih Hoca'yı yaktın, en kritik maçta hata yaptın. Polonya maçında asistin asistini yaptın. Lewandowski'ye pası attın, o da golün asistini yaptı. Gözünü seveyim ya her maçta olmaz. İlk golü yedireyim, ikinci golde de biraz payım olsun dercesine pozisyon hatası... Çünkü ilk golde kaldı aklı."