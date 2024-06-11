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Spor

Nihat Kahveci'den iki milli futbolcuya sert eleştiri: Amatör takımda forma giyemezler

14:59 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 15:31 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, ay-yıldızlı takımımızın Polonya'ya 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçını yorumladı. Kahveci, iki futbolcunun kadroda olmaması gerektiğini savundu. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

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"İkinci yarıda oynadığımız futbolun sonu mağlubiyet olmamalıydı. Bazıları var; bırak A Milli Takım formasını, amatör takımda forma giyemezler. Buralarda oynamak bu kadar basit değil, kusura bakmasınlar."

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"Bu turnuvalarda ufacık detaylarla maç kazanırsın, çeyrek final, yarı final görürsün. Ufacık detaylarla da 0 puan çekersin. Bugün bazıları var, ufacık detaylarla bizi mahvettiler."

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"Genlerimizde olmaması gereken şeyler. Bu kadar basit goller yenilmez, basit hatalar yapılmaz. Bu formayı giymek bu kadar kolay değil. 85 milyon insan televizyonda izliyor ama bazıları moralimizi bozuyor."

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"Merih; elinle taç atıyorsun, rakibe gidiyor. Forvete pas atıyorsun, rakip kaleciye gidiyor top. Sana, 'Türk Duvarı' dedik ya! Sahanın içinde ısırıyordun, koparıyordun. Suudi Arabistan'a gittiğinden beri ortada yok."

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"Çağlar ve Ozan sakatlıkları nedeniyle yok, geçmiş olsun. Belki Merih oynar dedim, 11'in 1'ine yazmam bu performansla. Bende silindi kadroda."

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"Samet, Fenerbahçe'de hocanı yaktın. Panathinaikos'ta Fatih Hoca'yı yaktın, en kritik maçta hata yaptın. Polonya maçında asistin asistini yaptın. Lewandowski'ye pası attın, o da golün asistini yaptı. Gözünü seveyim ya her maçta olmaz. İlk golü yedireyim, ikinci golde de biraz payım olsun dercesine pozisyon hatası... Çünkü ilk golde kaldı aklı."

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"Şu an kadro değişikliği olsa çıkarılabilecek iki isim söylesek, 'Samet ve Merih' deriz."

#A Milli Takım
#Nihat Kahveci
#Polonya
#Samet Akaydın
#Merih Demiral
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