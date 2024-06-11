Nihat Kahveci'den iki milli futbolcuya sert eleştiri: Amatör takımda forma giyemezler

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, ay-yıldızlı takımımızın Polonya'ya 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçını yorumladı. Kahveci, iki futbolcunun kadroda olmaması gerektiğini savundu. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:
"İkinci yarıda oynadığımız futbolun sonu mağlubiyet olmamalıydı. Bazıları var; bırak A Milli Takım formasını, amatör takımda forma giyemezler. Buralarda oynamak bu kadar basit değil, kusura bakmasınlar."
"Bu turnuvalarda ufacık detaylarla maç kazanırsın, çeyrek final, yarı final görürsün. Ufacık detaylarla da 0 puan çekersin. Bugün bazıları var, ufacık detaylarla bizi mahvettiler."
"Genlerimizde olmaması gereken şeyler. Bu kadar basit goller yenilmez, basit hatalar yapılmaz. Bu formayı giymek bu kadar kolay değil. 85 milyon insan televizyonda izliyor ama bazıları moralimizi bozuyor."
"Merih; elinle taç atıyorsun, rakibe gidiyor. Forvete pas atıyorsun, rakip kaleciye gidiyor top. Sana, 'Türk Duvarı' dedik ya! Sahanın içinde ısırıyordun, koparıyordun. Suudi Arabistan'a gittiğinden beri ortada yok."
"Çağlar ve Ozan sakatlıkları nedeniyle yok, geçmiş olsun. Belki Merih oynar dedim, 11'in 1'ine yazmam bu performansla. Bende silindi kadroda."
"Samet, Fenerbahçe'de hocanı yaktın. Panathinaikos'ta Fatih Hoca'yı yaktın, en kritik maçta hata yaptın. Polonya maçında asistin asistini yaptın. Lewandowski'ye pası attın, o da golün asistini yaptı. Gözünü seveyim ya her maçta olmaz. İlk golü yedireyim, ikinci golde de biraz payım olsun dercesine pozisyon hatası... Çünkü ilk golde kaldı aklı."
"Şu an kadro değişikliği olsa çıkarılabilecek iki isim söylesek, 'Samet ve Merih' deriz."