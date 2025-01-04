Nihat Kahveci'den Serdal Adalı'ya olay Beşiktaş önerisi

Semih Kılıçsoy'u eleştiren ünlü yorumcu "Semih sen nasıl oynayamazsın bu takımda ya! Ne yaptın koçum, neden oynayamıyorsun ya! En son bir fotoğrafını koydular 2 oda bir salon. Belki çok kas yaptı diye ama o da iyi değil, ağırlaşırsın" dedi.