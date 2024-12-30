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Kayserispor’un yeni başkanı belli oldu: Nurettin Açıkalın kimdir?

Kayserispor’un yeni başkanı belli oldu: Nurettin Açıkalın kimdir?

14:2730/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bellona Kayserispor’da yeni başkan belli oldu. Ali Çamlı'nın istifasının ardından başkanlık görevine yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi. Peki, Nurettin Açıkalın kimdir? İşte detaylar.

Bellona Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifasının ardından başkanlık görevine, yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararla Asbaşkan Açıkalın'ın Kayserispor'un yeni başkanı olduğu belirtildi.


Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.


Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından istifa etmişti.


#Nurettin Açıkalın
#Bellona Kayserispor
#Ali Çamlı

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