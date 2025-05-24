Okan Buruk'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu

Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de sarı-kırmızılı takımla üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapma kararı aldı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızını takan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidiyor.
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, başarılı çalıştırıcının yıllık ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapmayı planlıyor.
Bu düzenlemeyle birlikte Okan Buruk'un yeni sezonda alacağı maaş 4.5 milyon Euro'ya yükselecek.
Ayrıca Başkan Dursun Özbek'in görevde kalması halinde Buruk ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yapılması da gündemde.