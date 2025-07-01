Okan Buruk'tan dev neşter! 7 ismin üstünü çizdi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, kadrosunu yenileme çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler merak ediliyordu. Teknik direktör Okan Buruk'un, 7 futbolcunun biletini kestiği öğrenildi.
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in son 3 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da iddialı hazırlanıyor.
Avrupa'da da başarı hedefleyen Buruk, kadro planlamasını sürdürüyor.
Yönetim, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları yürütürken, gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
An itibarıyla kadrosunda 17 yabancı bulunduran Galatasaray'da yapılacak transferlerle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre mevcut durumda dahi en az 3 isimle vedalaşması gereken sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, 7 yabancı futbolcunun biletini kesti.
Milliyet'te yer alan habere göre mevcut durumda dahi en az 3 isimle vedalaşması gereken sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, 7 yabancı futbolcunun biletini kesti.