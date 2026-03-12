Okan Buruk'tan flaş karar! Başakşehir maçında stoper oynatacak

Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oynatacağı ismi belirledi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetinin ardından Galatasaray'da gözler Başakşehir maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını sürdürürken Başakşehir deplasmanında kazanıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, sezonun ilk yarısındaki Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalmıştı. Sakatlıktan döndükten sonra formunu yükseltmeye başlayan 25 yaşındaki oyuncu, son maçlarda Okan Buruk'un jokeri oldu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Okan Buruk, son maçlarda farklı pozisyonlarda oynayan Singo'yu Başakşehir maçında stoperde görevlendirecek. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, bu maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Singo, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la oynanan rövanş maçı ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde ön liberoda oynamıştı.
Devler Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a karşı sağ bekte başlayan Singo, maçın son bölümünde ön liberoda görev almıştı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maçta süre alan Wilfried Singo, 3 asist kaydetti.