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Okan Buruk'tan olay gönderme: Mourinho buna çok kızacak

Okan Buruk'tan olay gönderme: Mourinho buna çok kızacak

21:1818/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda bitime iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Kayserispor maçının son dakikalarında teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluş kamerasının önüne bilgisayar koyarak Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera (P) attı.

Bu zaferin ardından Galatasaray, armasına 5. yıldızı takan ilk kulüp olarak tarihe geçti.

Fernando Muslera'nın attığı penaltı golünün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluş kameralarına giderek gündem olan harekete imza attı.

Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu laptopu yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu.

İşte Okan Buruk'un "gerçek 5. yıldız" yazılı laptopu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında oynanan Antalyaspor maçında yaşanan bir pozisyon sonrası kameralara laptopunu koyarak hakemin verdiği karara tepki göstermişti.

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