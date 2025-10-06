Yeni Şafak
Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu

Son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nu çalıştıran Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki teknik adam 2. Lig'de görev yapacak.

2024 yılında teknik direktörlük serüvenine başlayan ve son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nda görev yapan Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon, teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getirdiğini açıkladı.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, "Teknik direktörlük görevi için Olcay Şahan ile anlaştık. Olcay Şahan bugün Trabzon’da, yarın da takımın başında olacak" ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor da forma giymişti.

#Olcay Şahan
#TFF 2. Lig Kırmızı Grup
#1461 Trabzon FK
