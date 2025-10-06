Son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nu çalıştıran Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki teknik adam 2. Lig'de görev yapacak.

1 /4 2024 yılında teknik direktörlük serüvenine başlayan ve son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nda görev yapan Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu.

2 /4 TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon, teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getirdiğini açıkladı.

3 /4 Ajansspor'a açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, "Teknik direktörlük görevi için Olcay Şahan ile anlaştık. Olcay Şahan bugün Trabzon’da, yarın da takımın başında olacak" ifadelerini kullandı.