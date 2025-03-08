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Önce Icardi ve Osimhen şimdi de Neymar: Galatasaray'dan çılgın proje

Önce Icardi ve Osimhen şimdi de Neymar: Galatasaray'dan çılgın proje

Haber Merkezi
17:538/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz sezonlarda Mauro Icardi'yi transfer eden, bu sezon da Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dünya basınında geniş yankı uyandıran Galatasaray, bir yıldıza daha sarı kırmızılı formayı giydirmek istiyor. Galatasaray'ın Santos forması giyen Neymar için devreye girdiği ve Neymar'a Galatasaray forması giydirmek için ciddi bir plan hazırladığı öğrenildi.

Neymar, Santos ile geçireceği sezonun ardından kariyerinin en parlak dönemini yaşadığı Barcelona'ya geri dönmek istiyor. Fakat şu anda Barcelona'nın böyle bir planı yok.

El Nacional'de yer alan habere göre; Barcelona'nın henüz resmi girişimde bulunmadığı Neymar için Galatasaray devreye girdi. Galatasaray'ın, sezon sonunda Osimhen'in ayrılığının ardından Neymar'ı kadrosuna katarak büyük ses getirmeyi planladığı iddia edildi.

Sarı kırmızılı takımın sunduğu projede Neymar'ı takımın lideri yapacağı ve yıldız futbolcu için ekonomik anlamda da tüm sınırları zorlayacağı vurgulandı.

Haberde Neymar için Barcelona'nın şu anda hayalden öteye gidemediği ancak Galatasaray seçeneğinin oldukça gerçek olduğu ifade edildi

2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak adına forma garantisinin bulunması Neymar için cazip bir seçenek olarak gösteriliyor.

#Neymar
#Galatasaray
#Santos

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