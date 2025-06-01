Opsiyon devreye girdi! Galatasaray'la yolları resmen ayrıldı

Sezon başında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a kiralanan Zaha, burada da istediğini bulamadı ve takımdan ayrıldı. Yıldız futbolcu, ara transferde bu kez Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Charlotte'a kiralandı. Galatasaray, bu transferden 2 milyon 800 bin Dolar kiralama ücreti aldı. Ayrıca Zaha da ücretlerinin 2 milyon 376 bin Euro'luk bölümünden feragat etti.