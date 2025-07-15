Orkun Kökçü Beşiktaş'a transferinin perde arkasını anlattı: 'Teklif geldiğinde uyuyordum'

"İlk teklif geldiği anda uyuyordum"





Orkun Kökçü, siyah-beyazlı kulüpten gelen ilk teklifin ardından transferin çok çabuk geliştiğini aktardı.





Beşiktaş'tan ilk teklif geldiği anda uyuduğunu paylaşan Orkun, "Jet lag vardı, Amerika'dan geri dönmüştüm. Başkanımız sabah mesaj attı. Ona dönemedim. Uyandığımda direkt onu aradım. Başkan da çok net konuştu. 'Orkun, Beşiktaş'a gelmek ister misin? Beşiktaş'a nasıl bakarsın?' dedi. Ben de 'Evet, çocukluk hayalim.' dedim. 'Babanın numarasını at ve kapat.' dedi. Sonrasında her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün Benfica'nın onaylamasını bekledik. Her şey çok çabuk gelişti. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Mutluyum, istediğim yerdeyim." değerlendirmesinde bulundu.





Siyah-beyazlı kulübün transfer tanıtım videosuyla ilgili bir soruya Orkun, "Tabii güzel bir his. Çünkü izlediğim oyuncularla bir video çekimi oldu. Benim için gurur verici bir şeydi. Şimdi onlar bitti. Tek odağım sahaya çıkmak ve en iyi şekilde bu kulübü temsil etmek." yanıtını verdi.