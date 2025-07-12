Orkun Kökçü için görkemli karşılama töreni: Yıldız oyuncu duygusal anlar yaşadı

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer oldu. Benfica'dan kadroya katılan yıldız isim, Atatürk Havalimanı'nda görkemli bir şekilde karşılandı. Orkun Kökçü'nün karşılama töreninden dikkat çeken detayları sizler için derledik.
Çok sayıda taraftarın saatlerce beklediği Orkun'u havalimanında ikinci başkan Hakan Daltaban ile asbaşkan Murat Kılıç karşıladı. Milli futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Bu sırada taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Orkun Kökçü için Benfica'dan da açıklama geldi. Portekiz kulübü, Orkun'un zorunlu satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı. Beşiktaş, Orkun'un bonservisi için toplamda 30 milyon Euro ödeyecek.
Milli futbolcu Orkun Kökçü de siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu benim için gurur verici bir şey. Zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Bu arma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Aile olarak mutlu bir şekilde devam edeceğiz. Çok sabırsızlanıyorum ve heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.
Futbol hayatına doğduğu Hollanda'da başlayan Orkun, Feyenoord'da profesyonel oldu. Hollanda temsilcisiyle 175 resmi maça çıkan Orkun, 32 kez fileleri havalandırdı. Orkun Kökçü, 2023-2024 sezonu öncesinde yaklaşık 30 milyon avro bedelle kulüp rekorunu kırarak Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu. Lizbon temsilcisinde 2 sezonda 98 resmi maçta forma giyen milli yıldız, 19 kez gol sevinci yaşadı. Türk Milli Takımı'nın formasını 41 kez terleten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Orkun'un sağlık kontrollerinin ardından yarın Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle taraftarın önünde resmi imzayı imzalaması bekleniyor.
Beşiktaşlı taraftarlar, Orkun Kökçü için 'Kök salmaya geldik" sloganı atarken bir Galatasaray taraftarı da yıldız oyuncuyu karşılamak için alana geldi.
Orkun Kökçü'nün karşılama töreninde taraftarların yoğun ilgisi sebebiyle yıldız oyuncunun alandan ayrılması oldukça güç gerçekleşti.
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Orkun Kökçü, taraftara üçlü çektirerek alandan ayrıldı.