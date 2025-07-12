Orkun Kökçü için görkemli karşılama töreni: Yıldız oyuncu duygusal anlar yaşadı

Milli futbolcu Orkun Kökçü de siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu benim için gurur verici bir şey. Zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Bu arma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Aile olarak mutlu bir şekilde devam edeceğiz. Çok sabırsızlanıyorum ve heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.