Osimhen'de menajer krizi! Sürpriz transfer görüşmesi

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen'le ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcunun menajerinin krize neden olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle kalitesini bir kez daha kanıtlayan Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Başta Galatasaray olmak üzere İngiliz kulüpleri yıldız oyuncunun bonservisini alabilmek için yarış halinde.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Osimhen'in menajerinden sürpriz bir hamle geldi.
Takvim'in haberine göre, Nijeryalı yıldızın menajerinin oyuncusunu Suudi Arabistan Ligi takımlarına pazarlamak istediği öğrenildi.
Bu sezon Suudi 1. Ligi'ne yükselen NEOM başta olmak üzere birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Osimhen'in menajeri daha fazla komisyon alabilmek için oyuncusunun yeni sezonda Körfez'de oynamasını istiyor.
Osimhen'in ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Premier Lig devi Manchester United, Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği belirtildi.