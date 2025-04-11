Osimhen'den Galatasaraylıları endişelendiren açıklama

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, sözleriyle sarı kırmızılı taraftarları endişendirdi.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın, Samsunspor’a konuk olduğu müsabakada sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.
Karşılaşmanın 47. dakikasında Yunus Akgün’ün sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.
Gol krallığı yarışında zirvede olan 26 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig’deki gol sayısını 21 yaptı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 29’a çıkardı.
Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 74. dakikada yerini Alvaro Morata’ya bıraktı.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, sözleriyle sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Osimhen'in cümleleri, 'Galatasaray'a veda ediyor' şeklinde yorumlandı.
İşte Osimhen'in açıklamaları:
"İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu."
"Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine koyarak devam etmeliyiz."
"Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. "
"Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak."
"Galatasaray bana yardımcı oldu, sadece bana da değil ailem ve arkadaşlarıma da yardım ettiler.
"Sezon sonu bakacağız ama sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak."