Osimhen'e sürpriz alternatif: Menajerler önerdi

Gelecek sezon için santrfor arayışlarına devam eden Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Önceliği Osimhen'e veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı golcüyü ise alternatifleri arasına aldı.

1 /7 Yaz döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2 /7 Victor Osimhen'in kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrasında Nijeryalı oyuncunun bonservisini almak için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir diğer yandan alternatifleri de değerlendirmeye başladı.

3 /7 Lille ile kontratı sona eren Jonathan David ile de ilgilenen Galatasaray'a Tottenham'dan Richarlison önerildi.

4 /7 Londra ekibinde beklenen seviyeye ulaşamayan 28 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

5 /7 Richarlison'a yeni bir rota belirlemek isteyen menajerler, golcü oyuncuyu sarı kırmızılı takıma önerdi. Galatasaray ise Richarlison'u değerlendirmeye aldı.

6 /7 Önceliği Osimhen'e veren sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatiflere yönelecek. Richarlison da alternatiflerden biri olacak.