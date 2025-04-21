Osimhen'in transferini böyle duyurdular: İmzayı attı bile

Afrika basını, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. 26 yaşındaki golcünün yeni takımına imzayı attığı bildirildi.
Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Kaysersipor'la berabere kalmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
Ligin bitimine 6 hafta kala puan farkını 5'e çıkaran sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.
Şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konu ise Victor Osimhen'in durumu oldu.
Galatasaray, bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı yıldızı elinde tutmak için şartlarını zorlasa da sarı-kırmızılıların canını sıkan bir gelişme yaşandı.
Africafoot’un haberine göre, Osimhen ile Manchester United arasında transfer için şimdiden bir anlaşma imzalandı. Haberde bu iddianın oyuncunun yakın çevresinden bir kişi tarafından doğrulandığı belirtildi.
Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 29 gol atıp 6 asist yapan Osimhen'in adı Manchester United'ın dışında Real Madrid ve Chelsea gibi dev kulüplerle de anılıyordu.