Portekizli dünyaca ünlü yıldızdan sürpriz karar: Futbolu bıraktı!

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu bıraktığını duyurdu. Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen futbolcu bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe ve Adana Demirspor forması da giymişti. 38 yaşındaki isim yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. İşte detaylar.
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim.
Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim.
Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
NANİ'NİN SÜPER LİG KARNESİ
38 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2015-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
Sarı-Lacivertli takım ile 47 maçta görev alan Nani, 12 gol ve 13 asist kaydetti.
2023-2024 sezonunda ise Adana Demirspor'da forma giyen Portekizli futbolcu, söz konusu çıktığı 34 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.