Premier Lig’de şok veda: 6 yıl sonra Manchester City’den ayrıldı!

Premier Lig devi Manchester City, 6 yıldır takımın bir parçası olan deneyimli isme veda etti.
Premier Lig devi Manchester City'de takımın yedek kalecilerinden Scott Carson'a veda edildi.
2019'da imza attığı City'de 6 yıl geçiren deneyimli file bekçisi bu süreçte yalnızca 2 maçta kaleyi korudu.
Carson'ın kulüpte geçirdiği 6 yıl boyunca Manchester City; 4 kez Premier Lig, 2'şer kez Lig Kupası ve Community Shield, birer kez de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.
Yalnızca 2 maça çıkan Carson'ın uzun yıllar Manchester City kadrosunda yer alması, futbol camiasında esprili bir dille, 'dünyanın en iyi mesleği' şeklinde tanımlanıyordu.