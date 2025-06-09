Premier Lig’de şok veda: 6 yıl sonra Manchester City’den ayrıldı!

Carson'ın kulüpte geçirdiği 6 yıl boyunca Manchester City; 4 kez Premier Lig, 2'şer kez Lig Kupası ve Community Shield, birer kez de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.



