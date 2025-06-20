FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda büyük bir sürpriz yaşandı. Brezilya temsilcisi Botafogo, turnuvanın favorilerinden Paris Saint-Germain’i (PSG) 1-0 mağlup ederek grupta liderliğe yerleşti. Aynı gün Atletico Madrid, Seattle Sounders’ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve her şey son maça kaldı. PSG - Botafogo maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Atletico Madrid, Seattle karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle ilk zaferini elde etse de, gruptaki dengeler Botafogo'nun sürpriz PSG galibiyetiyle altüst oldu.

2 /7 Güney Amerika temsilcisi, turnuvanın favorilerinden PSG'yi 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.



3 /7 Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in gruptan çıkma ihtimali oldukça zora girdi.

4 /7 Son maçta Botafogo ile karşılaşacak olan İspanyol ekibinin, gruptan çıkabilmesi için bu mücadeleyi en az üç farklı skorla kazanması gerekiyor. Aksi halde çeyrek finale yükselmeleri mümkün olmayacak.



5 /7 Bir diğer ihtimal ise PSG'nin Seattle karşısında puan kaybetmesi. Eğer Fransız ekibi kazanamazsa, Atletico Madrid'e Botafogo karşısında bir puan yetecek.



6 /7 Grubun son maçları öncesinde üçlü averaj hesapları devreye girerken, Atletico Madrid'in kaderi hem kendi performansına hem de PSG-Seattle karşılaşmasının sonucuna bağlı olacak.