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PSG’den şok yenilgi: Son maç herşeyi belirleyecek | ÖZET

PSG’den şok yenilgi: Son maç herşeyi belirleyecek | ÖZET

07:2420/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda büyük bir sürpriz yaşandı. Brezilya temsilcisi Botafogo, turnuvanın favorilerinden Paris Saint-Germain’i (PSG) 1-0 mağlup ederek grupta liderliğe yerleşti. Aynı gün Atletico Madrid, Seattle Sounders’ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve her şey son maça kaldı. PSG - Botafogo maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Atletico Madrid, Seattle karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle ilk zaferini elde etse de, gruptaki dengeler Botafogo'nun sürpriz PSG galibiyetiyle altüst oldu. 

Güney Amerika temsilcisi, turnuvanın favorilerinden PSG'yi 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.


Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in gruptan çıkma ihtimali oldukça zora girdi. 

Son maçta Botafogo ile karşılaşacak olan İspanyol ekibinin, gruptan çıkabilmesi için bu mücadeleyi en az üç farklı skorla kazanması gerekiyor. Aksi halde çeyrek finale yükselmeleri mümkün olmayacak.


Bir diğer ihtimal ise PSG'nin Seattle karşısında puan kaybetmesi. Eğer Fransız ekibi kazanamazsa, Atletico Madrid'e Botafogo karşısında bir puan yetecek.


Grubun son maçları öncesinde üçlü averaj hesapları devreye girerken, Atletico Madrid'in kaderi hem kendi performansına hem de PSG-Seattle karşılaşmasının sonucuna bağlı olacak.

PSG - BOTAFOGO MAÇ ÖZETİ

PSG - Botafogo maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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