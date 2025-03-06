Maçın ardından Alisson'dan övgüyle bahseden Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "Daha önce bu seviyede bir kaleciyle çalıştığımı hatırlamıyorum. Bu normal çünkü dünyanın en iyisi. Teknik direktör olarak çok iyi oyuncularım oldu ama şimdiye kadar hiçbiri dünyanın en iyi kalecisi olmadı." dedi.



