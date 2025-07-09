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Real Madrid havada kabusu yaşadı

Real Madrid havada kabusu yaşadı

Selman Ağrıkan
11:069/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in PSG ile oynayacakları maç için yaptığı uçak yolculuğu çileye dönüştü. Eflatun-beyazlıları taşıyan uçak yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından iniş yapabildi.

İspanyol ekibi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında bugün Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Eflatun-beyazlılar, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Metlife Stadı'nda oynayacakları maç için Palm Beach'ten New York'a gerçekleştirdikleri uçuşta büyük bir şok yaşadı.

Real Madrid takımı, fırtına ve yaşanan uçuş yoğunluğu nedeniyle New York'a 2 saatlik gecikmeyle varabildi.

Hava koşulları nedeniyle West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen Real Madrid'in uçağı, yaklaşık 1 saat rötar yaptı.

Gecikmeli kalkan Real Madrid uçağı, 2,5 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Uçak, bu kez de New York hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle 1 saatten fazla havada tur atmak zorunda kaldı.

Yaşananların ardından kulüp medya etkinlikleri ve basın toplantıları iptal edildi.

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