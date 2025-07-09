Real Madrid havada kabusu yaşadı

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in PSG ile oynayacakları maç için yaptığı uçak yolculuğu çileye dönüştü. Eflatun-beyazlıları taşıyan uçak yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından iniş yapabildi.
İspanyol ekibi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında bugün Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
Eflatun-beyazlılar, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Metlife Stadı'nda oynayacakları maç için Palm Beach'ten New York'a gerçekleştirdikleri uçuşta büyük bir şok yaşadı.
Real Madrid takımı, fırtına ve yaşanan uçuş yoğunluğu nedeniyle New York'a 2 saatlik gecikmeyle varabildi.
Hava koşulları nedeniyle West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen Real Madrid'in uçağı, yaklaşık 1 saat rötar yaptı.
Gecikmeli kalkan Real Madrid uçağı, 2,5 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Uçak, bu kez de New York hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle 1 saatten fazla havada tur atmak zorunda kaldı.
Yaşananların ardından kulüp medya etkinlikleri ve basın toplantıları iptal edildi.