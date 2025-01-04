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Real Madrid'de Arda Güler şoku: İdmana çıkmadı

Real Madrid'de Arda Güler şoku: İdmana çıkmadı

Haber Merkezi
18:464/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga'nın 18. haftasında dün gece Valencia'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler, bugünkü antrenmanda yer almadı. Peki Arda Güler neden Real Madrid ile antrenmana çıkmadı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

LaLiga'nın 18. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.

Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.



Ayrıca Arda, Real Madrid'in bugünkü idmanında da yer almadı.

Valencia karşısında teknik direktör Ancelotti'nin kararı nedeniyle süre alamayan milli oyuncunun, antrenmanda da olmama nedeni belli oldu.

Arda Güler'in grip olduğu için idmana çıkmadığı öğrenildi.

#Real Madrid
#Arda Güler
#LaLiga

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