Real Madrid’de Mourinho devrimi: Gizli raporu sızdı, 6 dünya yıldızının biletini kesti!

Real Madrid’in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan José Mourinho, yeni sezon öncesi yönetim masasına çok radikal bir rapor sundu. Savunma disiplini ve saha içi askeri sadakat kriterleriyle bilinen Portekizli teknik adam, aralarında milyarlık piyasa değerine sahip as oyuncuların da bulunduğu 6 ismin üstünü tamamen çizdi.
İspanyol devi Real Madrid’de teknik direktör arayışları ve yeni sezon yapılanması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ramon Alvarez’in aktardığı bilgilere göre, kulübün başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik adam José Mourinho, göreve başlamadan önce kadro planlamasını netleştirdi. İtalyan futbol geleneğine yakınlığı ve savunma disiplinine verdiği önemle bilinen Mourinho’nun, mevcut kadroda ciddi bir revizyona gitmeyi hedeflediği öğrenildi.
KADRODA BÜYÜK YAPILANMA
Portekizli teknik direktörün, takımda düşünmediği isimleri belirleyerek yönetime sunduğu rapor doğrultusunda, Madrid ekibinde veda zamanı yaklaşıyor.
Fran Garcia, Asencio, Dani Ceballos ve genç yetenek Mastantuono'nun yanı sıra, A takımın önemli parçaları olarak görülen Rodrygo ve Eduardo Camavinga'nın da yeni planlarda yer almadığı iddia edildi.
Mourinho’nun, özellikle saha içi disiplini ve taktiksel uyum kriterlerini ön planda tutarak bu radikal kararları aldığı vurgulanıyor.
İLK TRANSFER HEDEFİ BELLİ OLDU
Kadroda temizliğe giderek bütçe ve yer açmayı planlayan Mourinho’nun, transfer listesinin tepesine ise Serie A kökenli bir ismi koyduğu belirtildi. Arsenal forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Riccardo Calafiori, Portekizli çalıştırıcının ilk transfer hedefi olarak öne çıkıyor.
Savunma hattındaki eksiklikleri gidermek ve oyun kurma becerisi yüksek bir isimle güçlendirmek isteyen Mourinho'nun, yönetime Calafiori transferi için resmi talimatı verdiği kaydedildi. Real Madrid yönetiminin, yeni sezon öncesi Portekizli hocanın bu raporuna göre hamlelerini şekillendirmesi bekleniyor.