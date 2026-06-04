Real Madrid’de Mourinho devrimi: Gizli raporu sızdı, 6 dünya yıldızının biletini kesti!

Savunma hattındaki eksiklikleri gidermek ve oyun kurma becerisi yüksek bir isimle güçlendirmek isteyen Mourinho'nun, yönetime Calafiori transferi için resmi talimatı verdiği kaydedildi. Real Madrid yönetiminin, yeni sezon öncesi Portekizli hocanın bu raporuna göre hamlelerini şekillendirmesi bekleniyor.



