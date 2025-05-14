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Real Madrid’de şok veda! Ayrılmak istediğini söyledi

Real Madrid’de şok veda! Ayrılmak istediğini söyledi

16:4114/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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Real Madrid’in genç yıldızı, kulüpteki rolünden duyduğu rahatsızlığı yönetime iletti ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Takımdaki taktik seçimlerinden memnun olmayan oyuncunun, yeni bir kulüpte kariyerine devam etmek istediği konuşuluyor.

İspanyol devi Real Madrid'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Marca'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız Rodrygo’nun, kulüpteki geleceğiyle ilgili radikal bir karar aldığı ve artık Real Madrid forması giymek istemediği öne sürüldü.


Haberin detayında, 23 yaşındaki futbolcu son haftalarda yaşadığı memnuniyetsizlikleri yönetime ve yakın çevresine açıkça dile getirdiği belirtildi.

Sezon boyunca zaman zaman yedek kalmasından ve teknik direktör Carlo Ancelotti’nin taktik tercihlerinden rahatsız olduğu iddia edilen Rodrygo’nun, özellikle sezon sonunda takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü ifade ediliyor.


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