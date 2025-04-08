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Rey Manaj için bomba iddia: Transfer rakamı belli oldu!

Rey Manaj için bomba iddia: Transfer rakamı belli oldu!

17:228/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sivasspor’un Arnavut golcüsü Rey Manaj, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa’nın radarına girdi. , 2023’te bedelsiz gelen yıldız oyuncunun yeni sezonda Bundesliga’ya yelken açabileceği konuşuluyor. Sivasspor’un Manaj için belirlediği rakam, transfer ateşini iyice harladı. İşte detaylar.

2023 yazında Sivasspor'un bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Rey Manaj, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

Transfermark'ta yer alan habere göre, Manaj menajerler aracılığıyla Borussia Mönchengladbach'a önerildi.


28 yaşındaki futbolcunun 4 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu belirtildi.


Manaj, Sivasspor kariyerinde 58 maça çıktı.

Arnavut santrfor bu karşılaşmalarda 32 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.


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