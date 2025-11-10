Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için ayrılık iddiası: Devre arasında gider

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaelispor'a mağlup olduğu haftada Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını bire indirdi. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco için övgü dolu ifadeler kullandı. Dilmen ayrıca Fenerbahçe'den devre arasında ayrılacağını düşündüğü ismi de açıkladı.
Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Kayserispor maçıyla ilgili Sports Digitale'de yaptığı yorumlar şöyle:
"Öylesine bir 7 gün geçti ki… Galatasaray Trabzon’la oynuyor, Fenerbahçe “En kötü berabere bitsin; ben de Beşiktaş’ı yenersem fıstık gibi olur” diyor. Bu hafta da “Zor ama Kocaeli puan alsa…” diyor ve her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe’nin yükselişe geçtiğini görüyoruz."
"Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Görüyoruz ki sadece oyuncuları forma sokmak değil, plan da önemlidir. Tedesco belli bir süre sonra camiayı çözdü."
"Fred bu sene dizlerinin bağı çözülmüş gibi oynuyordu. Bazı oyuncular yedek kaldığında ders de alabilir, havlu da atabilir. İki örnek vereyim: Birisi Szymanski, birisi de Fred. Szymanski’nin dönüşü çok sağlıklı olmadı. Fakat Fred, 'Buranın kıymetini bileyim' dedi."
"Burada da buranın kıymetini ona öğreten bir teknik direktör gördük; 'Otur, oynatmıyorum' dedi. Demek ki Fred empati yaptı, aynaya baktı. Bir buçuk ay önce kuvvetsizlikten sadece el kol hareketi yapan Fred’den, 'Ben geliyorum' diyen Fred’e dönüştü."
"Ben Szymanski'nin uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum."
"Hocanın belli prensipleri var. 'Onu oynamaya çalışıyorum, bazı oyuncuları oraya evireceğim' diyor. Bunu yüzde 70 başardı. Fizik kaliteye bakıyorum; Fenerbahçe’nin fizik kalitesi yükseldi. Planlamayı da doğru yapıyor. Teknik direktörlük sadece '3-5-2, 4-4-2 oynatayım ve oyuncu tercihleri yapayım' değildir; maç maç planlama yaparak sezonu planlamaktır. Ben şu anda Tedesco'nun sezon planlamasını ve oyun anlayışının felsefesini beğeniyorum."