Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk iddiası

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dün akşam oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Galatasaray futbol olarak düşüş yaşadığını belirten Dilmen, şampiyonluk hakkında da çarpıcı bir iddiada bulundu. Detaylar haberimizde.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.
Sarı-Kırmızılılar, yeni transferleri Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina'nın asist yaptığı maçta, Victor Osimhen'in golleriyle rakibini 2-1 yendi.
Karşılaşmayı HT Spor ekranlarından değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe için şampiyonluk hesapları yaptı. Dilmen, Süper Lig devi için bahsettiği ihtimalde, "Büyük ihtimalle şampiyon olur" yorumunda bulundu.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Bütün Fenerbahçelilerin muhtemel kayıp olarak gördü. Dün kazanmış, Galatasaray'da düşüş var, maç da puan kaybı gibi gidiyordu. Öne geçti ama 7 dakika sonra 1-1'e yakalandı.
Oyunun sonunda da yüzde 99 dediğimiz pozisyonda Muslera'nın büyük tecrübesi devreye girdi. Savunmada derinlik hatası oldu, Rizeli oyuncu da çok iyi indirdi. Çizgide kalsa kurtarma şansı yok. Tecrübesiyle golü kurtardı."
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk senaryolarından bahseden Dilmen, "Galatasaray şu hesabı yapıyor, herkesin 13 maçı var ama Galatasaray'ın iki maçı var. Rize ve Fenerbahçe.
İki maçı kazanırsa büyük ihtimalle şampiyon olur diye düşünüyordum. Bugün, Rizespor maçında coşkusuz bir Galatasaray gördüm ancak Galatasaray kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur" şeklinde konuştu.