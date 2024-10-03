Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün kaydetti. RFS'nin gollerini 40. dakikada Ikaunieks ve 54. dakikada Odisharia attı. Rigas Skola - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Rigas Skola ile karşı karşıya geldi.
2-0 öne geçtiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Ev sahibi ekibin gollerini 40. dakikada Ikaunieks ve 54. dakikada Odisharia attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 4'e yükseltirken Rigas Skola ilk puanını kazandı.