logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: Letonya'da RFS ile berabere kaldı |ÖZET

Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı: Letonya'da RFS ile berabere kaldı |ÖZET

21:403/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün kaydetti. RFS'nin gollerini 40. dakikada Ikaunieks ve 54. dakikada Odisharia attı. Rigas Skola - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Rigas Skola ile karşı karşıya geldi.

2-0 öne geçtiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 

Ev sahibi ekibin gollerini 40. dakikada Ikaunieks ve 54. dakikada Odisharia attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 4'e yükseltirken Rigas Skola ilk puanını kazandı.

RİGAS SKOLA - GALATASARAY MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Galatasaray
#Rigas Skola
#UEFA Avrupa Ligi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...