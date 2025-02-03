Rio Ferdinand Galatasaraylı yıldızı önerdi: Hemen alın

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Galatasaraylı yıldız futbolcunun transferi için İngiliz ekibinin yöneticilerine çağrıda bulundu.
Manchester United'a teknik direktör Ruben Amorim de çare olmadı.
İstediği sonuçları alamayan İngiliz devi, son olarak ligde Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmayı değerlendiren Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, İngiliz devine sürpriz bir transfer önerisinde bulundu.
Manchester United'ın klasik bir 9 numaraya ihtiyacı olduğunu belirten Ferdinand, "Ben Victor Osimhen'i alırdım. Transfer dönemi bitmeden bu gece hemen Osimhen'i kiralayın. Mümkün olsaydı onu alırdım" dedi.
Victor Osimhen'in adı daha önce de Manchester United ile anılmıştı.
Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiralık olarak Napoli'den kadrosuna kattığı Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 21 maçta 17 gol atma başarısı gösterdi.