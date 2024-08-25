Rizespor taraftarlarından Gökhan Akkan'a protesto

Çaykur Rizespor taraftarları Fenerbahçe maçında gole sebep olan kaleci Gökhan Akkan'ı protesto etti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (K.K) golleriyle 5-0 galip geldi.
Rizespor taraftarları yenilen gollerin ardından kaleci Gökhan Akkan'a tepki gösterdi.
Fred'in ceza sahası dışı şutundan Gökhan Akkan sektirdi ve topu ağlarında gördü.
Fenerbahçe'nin ikinci golünde ise Edin Dzeko'nun dar açıdan yaptığı vuruşta Gökhan Akkan yanından geçen topa müdahale edemedi.
Sarı-lacivertlilerin Fred ile bulduğu üçüncü golde Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı.
Rizespor taraftarları gollerin ardından "Gökhan dışarı" tezahüratı yaparak protesto etti.
İşte o anlar: