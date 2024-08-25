Rizespor taraftarlarından Gökhan Akkan'a protesto

Çaykur Rizespor taraftarları Fenerbahçe maçında gole sebep olan kaleci Gökhan Akkan'ı protesto etti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 8 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

2 / 8 Sarı-lacivertliler Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (K.K) golleriyle 5-0 galip geldi.

3 / 8 Rizespor taraftarları yenilen gollerin ardından kaleci Gökhan Akkan'a tepki gösterdi.

4 / 8 Fred'in ceza sahası dışı şutundan Gökhan Akkan sektirdi ve topu ağlarında gördü.

5 / 8 Fenerbahçe'nin ikinci golünde ise Edin Dzeko'nun dar açıdan yaptığı vuruşta Gökhan Akkan yanından geçen topa müdahale edemedi.

6 / 8 Sarı-lacivertlilerin Fred ile bulduğu üçüncü golde Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı.

7 / 8 Rizespor taraftarları gollerin ardından "Gökhan dışarı" tezahüratı yaparak protesto etti.