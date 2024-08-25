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Spor

Rizespor taraftarlarından Gökhan Akkan'a protesto

23:18 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 23:56 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Çaykur Rizespor taraftarları Fenerbahçe maçında gole sebep olan kaleci Gökhan Akkan'ı protesto etti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

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Sarı-lacivertliler Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (K.K) golleriyle 5-0 galip geldi.

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Rizespor taraftarları yenilen gollerin ardından kaleci Gökhan Akkan'a tepki gösterdi.

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Fred'in ceza sahası dışı şutundan Gökhan Akkan sektirdi ve topu ağlarında gördü.

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Fenerbahçe'nin ikinci golünde ise Edin Dzeko'nun dar açıdan yaptığı vuruşta Gökhan Akkan yanından geçen topa müdahale edemedi.

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Sarı-lacivertlilerin Fred ile bulduğu üçüncü golde Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı.

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Rizespor taraftarları gollerin ardından "Gökhan dışarı" tezahüratı yaparak protesto etti.

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İşte o anlar:

#Çaykur Rizespor
#Fenerbahçe
#Gökhan Akkan
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