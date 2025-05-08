Romulo Serie A yolunda: İtalyan devi gözünü kararttı

Göztepe'de sergilediği performansla sezona damga vuran golcü oyuncu Romulo'nun adı transferde anılmaya devam ediyor. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet için İtalyan devi harekete geçti ve Göztepe kulübüyle görüşmeler başladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo'nun geleceği merak konusu.
23 yaşındaki forvet oyuncusu için dört büyüklerin nabız yokladığı bilinirken, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de bu transferde oldukça istekli.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Göztepe'nin golcüsü için harekete geçti. Teknik direktör Cladio Ranieri'nin transferine onay verdiği Brezilyalı futbolcu için Göztepe ile görüşmeler başladı.
Göztepe, Romulo için 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İzmir ekibi, ara transfer döneminde Romulo'nun Athletico'dan 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmıştı.
Bu sezon toplamda 30 karşılaşmada forma giyerken 15 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.