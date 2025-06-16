Ronaldo krizi Fenerbahçe’ye yaradı

Yola Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe iddialı bir kadro için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile kriz yaşayan Jhon Duran için harekete geçti.

1 /9 Yola Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe iddialı bir kadro için kolları sıvadı.

2 /9 Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile kriz yaşayan Jhon Duran için harekete geçti.



3 /9 Sözcü'nün haberine göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı kriz sonrası Jhon Duran'ı gözden çıkardı.



4 /9 Bunun üzerine Duran, Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız isim için Jose Mourinho'ya danıştı ve "hemen alalım" yanıtıyla derhal harekete geçti.



5 /9 Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının bir bölümünü karşılamayla Al-Nassr'a bedelsiz kiralama teklifi yaptı.

6 /9 Yarım sezon önce bonservisine 77 milyon euro ödenen Kolombiyalı forvet, Al-Nassr ile çıktığı 18 maçta 12 gollük skor katkısı verdi.

7 /9 Jhon Durán, 2023’te Aston Villa’dan 30 milyon euro’ya Al-Nassr’a transfer olmuş, ancak 2024-25 sezonunda Ronaldo ile yaşadığı iddia edilen uyum sorunları nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı.

8 /9 Transfermarkt’a göre piyasa değeri 20 milyon euro olan 21 yaşındaki forvet, 2024-25 sezonunda Al-Nassr’da 28 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.