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Ronaldo krizi Fenerbahçe’ye yaradı

Ronaldo krizi Fenerbahçe’ye yaradı

10:3416/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yola Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe iddialı bir kadro için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile kriz yaşayan Jhon Duran için harekete geçti.

Yola Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe iddialı bir kadro için kolları sıvadı. 

Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile kriz yaşayan Jhon Duran için harekete geçti.


Sözcü'nün haberine göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı kriz sonrası Jhon Duran'ı gözden çıkardı.


Bunun üzerine Duran, Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız isim için Jose Mourinho'ya danıştı ve "hemen alalım" yanıtıyla derhal harekete geçti.


Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının bir bölümünü karşılamayla Al-Nassr'a bedelsiz kiralama teklifi yaptı.

Yarım sezon önce bonservisine 77 milyon euro ödenen Kolombiyalı forvet, Al-Nassr ile çıktığı 18 maçta 12 gollük skor katkısı verdi.

Jhon Durán, 2023’te Aston Villa’dan 30 milyon euro’ya Al-Nassr’a transfer olmuş, ancak 2024-25 sezonunda Ronaldo ile yaşadığı iddia edilen uyum sorunları nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı.

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 20 milyon euro olan 21 yaşındaki forvet, 2024-25 sezonunda Al-Nassr’da 28 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Durán’ın Ronaldo ile antrenmanlarda tartıştığı ve Portekizli yıldızın genç oyuncunun disiplinsizliğinden şikayetçi olduğu iddia ediliyor.

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