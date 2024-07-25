Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti. Ruzomberok - Trabzonspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti.
Yeni transferlerden Ozan Tufan, Lundstram ve Denis Draguş maça ilk 11'de başladı. Cihan Çanak ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu.
Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Papara Park'ta oynanacak.