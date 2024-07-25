Spor

Fırtına Avrupa Ligi ön eleme maçında Ruzomberok'u mağlup etti |ÖZET

21:22 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:25 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti. Ruzomberok - Trabzonspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok ile karşı karşıya geldi.

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Temsilcimiz sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

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Galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti.

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Yeni transferlerden Ozan Tufan, Lundstram ve Denis Draguş maça ilk 11'de başladı. Cihan Çanak ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

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Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Papara Park'ta oynanacak.

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RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Trabzonspor
#Ruzomberok
#UEFA Avrupa Ligi
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