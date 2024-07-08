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Spor

Ryan Babel Galatasaraylı yıldızı Ajax'a önerdi

Tuğçe Erginkoç
18:01 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:02 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Ryan Babel, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babel, sarı-kırmızılıların yıldız ismini Ajax'a önerdi.

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Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.







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Hollanda basınına konuşan Babel, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle söz etti ve transfer önerisinde bulundu.



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İşte Babel'in Barış Alper Yılmaz'la ilgili o sözleri:




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"Onunla oynuyorken, başsız tavuk gibiydi. Çok hızlı ve güçlü. Sert şutlar atabiliyor. Gelişimine bakılırsa çok iyi bir futbolcu."





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"Ajax'ın idaresinde yüzde 30 daha gelişme şansı var. Topu tutmayı biliyor ve çok fazla enerjisi var."





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"Klasik bir sağ kanat. Topla ileri çıkmayı seviyor. Sıkı çalışıyor. Ajax için harika bir oyuncu olabilir."



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24 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon toplamda 55 karşılaşmada görev aldı.


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Bu maçlarda 7 gol atan genç futbolcu, 12 de asist yaptı.

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Barış Alper Yılmaz'ın, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

#Ryan Babel
#Galatasaray
#Ajax
#Barış Alper Yılmaz
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