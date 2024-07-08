Ryan Babel Galatasaraylı yıldızı Ajax'a önerdi

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Ryan Babel, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babel, sarı-kırmızılıların yıldız ismini Ajax'a önerdi.
Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hollanda basınına konuşan Babel, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle söz etti ve transfer önerisinde bulundu.
İşte Babel'in Barış Alper Yılmaz'la ilgili o sözleri:
"Onunla oynuyorken, başsız tavuk gibiydi. Çok hızlı ve güçlü. Sert şutlar atabiliyor. Gelişimine bakılırsa çok iyi bir futbolcu."
"Ajax'ın idaresinde yüzde 30 daha gelişme şansı var. Topu tutmayı biliyor ve çok fazla enerjisi var."
"Klasik bir sağ kanat. Topla ileri çıkmayı seviyor. Sıkı çalışıyor. Ajax için harika bir oyuncu olabilir."
24 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon toplamda 55 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 7 gol atan genç futbolcu, 12 de asist yaptı.
Barış Alper Yılmaz'ın, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.