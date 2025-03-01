Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ryan Babel'den olay itiraf: 'Galatasaray'da oynarken bazı maçlarda hakem yardım etti'

Ryan Babel'den olay itiraf: 'Galatasaray'da oynarken bazı maçlarda hakem yardım etti'

Haber Merkezi
10:341/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de hakem tartışmalarına her hafta yenisi eklenirken, daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan Ryan Babel de olay açıklamalar yaptı.

Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen eski futbolcu Ryan Babel, şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Süper Lig'deki hakemler hakkında konuşan Babel, hakemlerin kendilerine de yardım ettiğini söyledi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu John Obi Mikel'in Podcast'ine katılan Babel, şu cümleleri kullandı.

"Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden."

"Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz."

"Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde hakemler neler yapar..."

"Ben Türkiye'de 10 yıl, 4 farklı takımda oynadım. Ayrıca itiraf etmeliyim, Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık ve biliyordum ki 'Bugün şanslıydık çünkü hakem bize çok yardımcı oldu."

#Ryan Babel
#Galatasaray
#Beşiktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye'nin yeri yeniden değişti! ABD, Ukrayna, Rusya...