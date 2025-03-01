Ryan Babel'den olay itiraf: 'Galatasaray'da oynarken bazı maçlarda hakem yardım etti'

Süper Lig'de hakem tartışmalarına her hafta yenisi eklenirken, daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan Ryan Babel de olay açıklamalar yaptı.
Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen eski futbolcu Ryan Babel, şaşırtıcı açıklamalar yaptı.
Süper Lig'deki hakemler hakkında konuşan Babel, hakemlerin kendilerine de yardım ettiğini söyledi.
Trabzonspor'un eski futbolcusu John Obi Mikel'in Podcast'ine katılan Babel, şu cümleleri kullandı.
"Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden."
"Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz."
"Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde hakemler neler yapar..."
"Ben Türkiye'de 10 yıl, 4 farklı takımda oynadım. Ayrıca itiraf etmeliyim, Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık ve biliyordum ki 'Bugün şanslıydık çünkü hakem bize çok yardımcı oldu."