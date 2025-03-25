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Ryan Babel’in Sacha Boey hakkındaki sözleri olay yarattı

Ryan Babel’in Sacha Boey hakkındaki sözleri olay yarattı

16:2125/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Bayern Münih’e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babel, eski takım arkadaşının Bayern Münih kariyeri hakkında bir öngörüde bulundu.

Galatasaray'ın 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayabilmiş değil.


Öte yandan Ryan Babel'in eski takım arkadaşı Sacha Boey'la ilgili Bild'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti.


Sacha Boey'un Bayern Münih'te kendini kanıtlayacak niteliklere sahip olduğunu belirten Babel, "Bunu başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir" dedi.


Sacha Boey için iddialı ifadeler kullan Babel, "Onun Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.


Defans oyuncuları için sakatlıklar sonrası geri dönüşün daha zor olduğunu aktaran Babel, "Çünkü birçok antrenör defans hattında devamlılığa odaklanır" ifadelerini kullandı.


Özetle Babel, eski takım arkadaşı Sacha Boey'un Bayern'de kendini göstermesinin son derece zor olacağını düşünüyor.


Bu sezon 12 maça çıkan Sacha Boey sadece 524 dakika süre alabildi.


#Ryan Babel
#Sacha Boey
#Galatasaray

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