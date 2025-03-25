Ryan Babel’in Sacha Boey hakkındaki sözleri olay yarattı

Sacha Boey'un Bayern Münih'te kendini kanıtlayacak niteliklere sahip olduğunu belirten Babel, "Bunu başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir" dedi.



