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Ryan Kent yeşil sahalara geri dönüyor: Yeni adresini duyurdular

Ryan Kent yeşil sahalara geri dönüyor: Yeni adresini duyurdular

20:1125/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Son olarak Fenerbahçe forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in yeni adresi belli oluyor. 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Resmi imzanın birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.

Son olarak Fenerbahçe forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Dış basında yer alan haberlere göre, MLS ekiplerinden Seattle Sounders, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile görüşme halinde.


MLS ekibi, 28 yaşındaki kanat oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor.

Seattle Sounders yetkililerinin şarta bağlı 1 yıl daha uzatma opsiyonu ekletmek istediği de aktarıldı. Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kavuşması bekleniyor.


Kent son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkarken 1 gol atıp ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.


#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Transfer

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