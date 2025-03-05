Sacha Boey’e izin verildi: Süper Lig’e geri dönüyor!

Galatasaray’dan rekor bedelle Bundesliga devi Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, üst üste gelen sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamadı. Bayern Münih istediği verimi alamayan 24 yaşındaki yıldız futbolcunun ayrılığına onay verdi. Süper Lig devi Fransız yıldız için harekete geçti. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir bonservis bedeliyle satılan Sacha Boey'in Alman kulübünden ayrılacağı ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Boey'in yaşadığı sakatlıkların ardından Alman ekibi, Fransız sağ bekten istediği verimi bir türlü alamadı.
Bayern'in 24 yaşındaki futbolcu için mali olarak iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'e ayrılık vizesini verdiği belirtildi.
Haberde, Boey'e Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı kaydedildi.
Bundesliga ekibinde bu sezon 11 maçta 461 dakika süre alabilen Sacha Boey 1 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.