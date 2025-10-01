Sadettin Saran fikrini değiştirdi: Teknik direktör için kesin kararı belli oldu

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın Ali Koç döneminden miras kalan futbol direktörü Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco'yla yola devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Saran bu tartışmalara son noktayı koyarak kararını verdi. Peki, Fenerbahçe’de Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrılacak mı? İşte detaylar.

1 /5 Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın eski başkan Ali Koç döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edip etmeyeceği merak konusuydu.



2 /5 Milliyet'te yer alan habere göre Sadettin Saran teknik direktör konusunda son kararını verdi.

3 /5 Saran'ın pozitif yaklaşımı ve çalışma biçimini beğendiği Tedesco ve Özek ile yola devam etme kararı aldığı aktarıldı.

4 /5 Sadettin Saran'ın Samandıra'yı yeniden canlandırmak ve takımı motive etmek için maddi gücünü de kullandığı ifade edildi.

